Экспорт нефтехимии из Ирана достигнет $14 млрд. в текущем году

Заместитель министра нефти Ирана Мортеза Шахмирзаи заявил, что экспорт нефтехимической продукции из Ирана, как ожидается, достигнет 14 миллиардов долларов в текущем 1400 иранском календарном году, который начался 21 марта 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

"Согласно прогнозам, в этом году производственные мощности нефтехимической продукции в Иране достигнут 65 миллионов тонн", добавил он.

По его словам, по итогам текущего года страна, как ожидается, получит 14 млрд. долларов от экспорта 30 млн. тонн нефтепродуктов.

Ссылаясь на продление на один год Шестого плана развития в Иране, он сказал, что согласно шестому плану, к концу 1401 иранского года номинальная мощность нефтехимической продукции в Иране достигнет 105 миллионов тонн в год.