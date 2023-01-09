Иранское производство нанотехнологий увеличилось в шесть раз

Согласно последним данным, опубликованным Штабом по развитию нанотехнологий при вице-президенте по науке и технологиям, количество продуктов и оборудования, основанных на нанотехнологиях, в Иране увеличилось в шесть раз за девять лет, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

Штаб-квартира отслеживает наноразмеры продуктов и выдает разрешения, которые показывают, что производство нанопродуктов и оборудования увеличилось с 2013–2014 финансового года по 2021–2022 финансовый год в шесть раз.

Всего отечественными компаниями произведено 1376 нанотехнологических приборов и оборудования, сообщает новостной портал вице-президента.

Статистические данные, опубликованные штаб-квартирой, показывают, что до конца девятого финансового месяца (22 ноября - 21 декабря 2022 г.) нанопродукция 271 компании использовалась в общественных целях, а нанооборудование, произведенное 64 фирмами, имело промышленное применение.