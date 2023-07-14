Иран расширяет судоходную деятельность

Компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) разгрузила свое судно в порту Ливии в рамках усилий Ирана по увеличению экспорта в Африку, сообщает Trend.

Заместитель по маркетингу IRISL, Амир Баят, сообщил, что иранское судно, покинувшее Ливию в этот же день, стало вторым судном, причалившим в эту североафриканскую страну менее чем за два месяца.

Баят отметил, что в настоящее время IRISL регулярно отправляет контейнеровозы и сухогрузы в порты Восточной Африки каждые две недели, а также имеет причалы и в портах Северной Африки не реже одного раза в месяц.

Он также отметил, что ожидается увеличение судоходной активности Ирана в Ливии с укреплением стабильности в этой стране.

Баят сообщил, что IRISL стремится открыть региональный офис в Африке, учитывая резкий рост экспорта из Ирана в этот регион.

Это объявление было сделано во время трехдневного тура президента Ирана Эбрагима Раиси по Африке, в ходе которого он посетил Кению, Уганду и Зимбабве.

Поездка рассматривается Ираном как важный шаг для укрепления торговых связей с африканскими странами, поскольку Иран стремится расширить свою экспортную долю на рынках региона.

В последние годы Иран увеличил свою зависимость от нефтезависимой торговли в свете санкций, наложенных Соединенными Штатами, ограничивающих доступ Ирана к нефтяным доходам.

Увеличение активности IRISL в Африке связано с тем, что данные иранской таможни показывают более чем удвоение торговли с африканскими странами за период до 20 марта текущего года.

Также данные Министерства иностранных дел Ирана свидетельствуют о подписании около 50 соглашений о экономическом и торговом сотрудничестве с африканскими странами за год до конца марта.