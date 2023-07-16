Иран начнет обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Иран начнет обмен электроэнергией с Россией через территорию Азербайджана.

Как передает Trend, об этом заявил в воскресенье министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

По словам Мехрабиана, обмениваться электроэнергией с Россией проще через Азербайджан.

Он добавил, что электросети были синхронизированы на одном этапе. Но релейные защиты необходимо регулировать друг с другом.

Иранский министр отметил, что в настоящее время потребление электроэнергии в Иране составляет 72,5 тысячи мегаватт-часов в сутки. 30 тысяч МВт этого потребления приходится на долю холодильного оборудования. Таким образом, зимой Иран может экспортировать около 30 тысяч МВт электроэнергии.

«Если электросеть Ирана будет подключена к России через Азербайджан, то с учетом того, что пик потребления электроэнергии в Иране приходится на лето, а пик потребления электроэнергии в России – на зиму, Иран может импортировать электроэнергию из России летом и экспортировать электроэнергию в Россию зимой", - сказал он.

Отметим, что ведется работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель состоит в том, чтобы синхронизировать электрические сети трех стран. Необходимые проектные работы были выполнены компанией "Monenko" из Ирана.