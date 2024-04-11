Товарооборот Ирана с 56 государствами-членами ОИС достиг $61 млрд

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между Ираном и другими 56 государствами-членами Организации исламского сотрудничества достиг 61 миллиарда долларов в прошлом иранском году, что означает увеличение на 0,19 процента по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

Глава таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мохаммад Резванифар оценил объем торговых операций между Ираном и государствами-членами ОИС за период с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года в 94 миллиона тонн.

Иран экспортировал товаров на 29 миллиардов долларов в эти страны и импортировал из них товаров на 32 миллиарда долларов, сообщил Мохаммад Резванифар.

Экспорт продукции Ирана в страны-члены ОИС в прошлом году сократился на 11% по стоимости, в то время как импорт продукции из этих стран увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Среди государств-членов ОИС основными торговыми партнерами Ирана были Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Ирак, Пакистан, Оман, Афганистан, Малайзия и Индонезия.