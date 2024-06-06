В Иране увеличилось финансирование через фондовый рынок

БАКУ /Trend/ - Министр финансов и экономики Ирана Эхсан Хандузи заявил, что финансирование через фондовый рынок в Иране увеличилось на 100 процентов за предыдущий иранский календарный год (закончился 19 марта), передает Trend.

По словам Хандузи, фондовый рынок предоставил 500 миллиардов риалов (около 1,0 миллиона долларов) капитала для финансирования различных проектов в предыдущем году, в то время как годом ранее этот показатель составлял 250 миллиардов риалов (около 500 000 долларов).

Еще в июне 2023 года глава Иранской организации по ценным бумагам и биржам (SEO) Маджид Эшки заявил, что привлечение капитала для компаний, работающих на фондовом рынке, является приоритетом организации, которым серьезно занимаются.

“Финансирование через рынок капитала должно быть облегчено и достигнуто за короткий период времени”, - подчеркнул Эшки.

Чиновник выразил надежду, что к концу текущего года в этом отношении будут достигнуты положительные результаты.