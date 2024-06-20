В Иране выросло потребление сырой стали

БАКУ /Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (20 марта -19 апреля 2024 года) потребление сырой стали в Иране выросло на 12,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 марта - 20 апреля 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно статистике, в первом месяце потребление сырой стали в Иране составило 2,82 миллиона тонн, в то время как за аналогичный месяц прошлого года в стране было израсходовано 2,5 миллиона тонн сырой стали.

В статистике упоминается, что в первом месяце потребление стальной продукции в Иране составило 1,65 миллиона тонн. Потребление стали снизилось на 1,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За аналогичный месяц прошлого года в Иране было израсходовано около 1,68 миллиона тонн стальной продукции.

В статистике также отмечено, что за первый месяц в Иране было израсходовано около 3,73 миллиона тонн губчатого железа. Потребление выросло на 9,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда потребление составило около 3,4 миллиона тонн.

По данным статистики, потребление железорудных окатышей и концентрата в Иране в первом месяце составило 10,8 миллиона тонн. Потребление железорудных окатышей увеличилось на 6,5 процента по сравнению с предыдущим годом, когда было потреблено 10,1 миллиона тонн.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год. Иран планирует увеличить свой потенциал производства стали до 55 миллионов тонн к 2025 году.