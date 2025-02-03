Вырос ненефтяной экспорт Ирана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Узбекистан вырос на 18% в стоимостном выражении и на 14% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, ненефтяной экспорт Ирана в Узбекистан за 9 месяцев составил 414 тыс. тонн на сумму 292 млн долларов США.

Отмечается, что за первые 9 месяцев прошлого иранского года Иран экспортировал в Узбекистан 364 000 тонн ненефтяной продукции на сумму около 248 миллионов долларов США.

Иран экспортировал в Узбекистан молоко и молочные продукты, нефтехимическую продукцию, различные виды труб, стеклянную тару, сельскохозяйственное оборудование и многое другое.

Статистика отмечает, что за 9 месяцев товарооборот Ирана с Узбекистаном составил 444 тыс. тонн на сумму 358 млн долларов.

Добавим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года экспорт Ираном ненефтяных продуктов составил 116 млн тонн на сумму 43,1 млрд долларов. За 9 месяцев экспорт Ираном ненефтяных продуктов вырос на 18% в стоимостном выражении и на 13,8% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.