Увеличился объем экспорта ненефтяной продукции через таможни иранской провинции Западный Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) объем экспорта ненефтяной продукции через таможни провинции Западный Азербайджан, расположенной на Северо-Западе Ирана, вырос на 56 процентов в стоимостном выражении и на 26 процентов в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ контролер таможен иранской провинции Западный Азербайджан Халид Джангджу.

По его словам, в прошлом году через таможни иранской провинции Западный Азербайджан было экспортировано 3,3 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму 2,01 миллиарда долларов.

Джангджу отметил, что через таможни провинции в основном экспортировались резиновые изделия, медная проволока, железные, стальные, медные слитки и т.д. Продукция экспортировалась в основном в Ирак, Турцию, ОАЭ, Афганистан и Россию.

Таможенник отметил, что в прошлом году через таможни провинции Западный Азербайджан было импортировано 477 тысяч тонн продукции на сумму 1,26 миллиарда долларов. Импорт продукции по сравнению с предыдущим годом увеличился на 19 процентов в стоимостном выражении и на 3 процента в весовом.

"В основном импортировались грузовые автомобили, бананы, сырой хлопок, шины для легковых автомобилей и текстильное оборудование", - добавил он.

Следует отметить, что при импорте продукции Иран в основном делает упор на импорт необходимых товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт в страну продукции, производимой в стране.