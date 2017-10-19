Макрон призвал МАГАТЭ следить за соблюдением иранской сделки

19 октября 2017 19:58 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал МАГАТЭ контролировать выполнение положений сделки по Иранской ядерной программе, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

"Президент республики Эммануэль Макрон принял генерального директора МАГАТЭ Юкию Амано.Он призвал МАГАТЭ следить за соблюдением положений соглашения по Иранской ядерной программе во всех его измерениях", - написано в коммюнике.

Также Макрон заявил о "приверженности Франции рамкам, установленным Венским соглашением".

"Макрон отметил поддержку Францией необходимых действий МАГАТЭ и его генерального директора, в частности, по продвижению эффективного и безопасного использования атомной энергии, проверок деятельности и объектов в рамкам реализации режима нераспространения ядерного оружия, а также по техническому и научному взаимодействию", - отмечают в администрации президента Франции.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп назвал вполне реальной полную отмену ядерного соглашения
США 16 октября 20:43
Мэй и Макрон договорились добиваться соблюдения соглашения с Ираном
В мире 16 октября 20:01
Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия
Европа 16 октября 00:09
Макрон заверил Рухани в намерении Европы выполнять соглашение по атому
Европа 14 октября 02:37
В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
Политика 14 октября 00:52
США хотят начать работу над новым соглашением по иранской ядерной программе
США 13 октября 20:37
Госсекретарь США назвал условие выхода страны из ядерной сделки по Ирану
Ядерная программа 13 октября 20:24
Конгрессмены настаивают на соблюдении США сделки с Ираном
США 11 октября 21:14
Песков рассказал о возможном участии руководства Франции в ПМЭФ в 2018 году
Европа 9 октября 14:21
Макрон по приглашению Путина посетит ПМЭФ
Россия 9 октября 09:38
Трамп и Макрон обсудили борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки
США 7 октября 03:45
Азербайджан получит изотопы для стерилизационной установки в течение месяца
IT 5 октября 16:03
Администрация США предложит Трампу варианты по ядерной сделке с Ираном
США 4 октября 20:15
США не следует выходить из соглашения по Ирану - глава Пентагона
США 3 октября 21:10
Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе
Европа 1 октября 20:33
США настаивают на проверках МАГАТЭ военных объектов Ирана
США 28 сентября 21:34
В случае выхода США из ядерной сделки Тегеран последует их примеру - глава МИД Ирана
Политика 28 сентября 20:08
Рейтинг Макрона вырос впервые за два месяца
Европа 24 сентября 03:17