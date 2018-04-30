Иран надеется на благоразумие Трампа в вопросе ядерной сделки

Тегеран надеется, что президент США Дональд Трамп "образумится" и не станет выходить из ядерной сделки, заявил глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает РИА Новости.

Он отметил, что технически Иран в случае выхода США из ядерной сделки способен вернуться к уровню обогащения урана до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Таких возможностей, отметил он, сейчас намного больше. "Это не блеф" — подчеркнул Салехи.

"Надеюсь, что мы никогда не придем к этой ситуации, и господин Трамп и его правительство образумятся и не станут причинять беспокойство и головную боль ни нам, ни другим", — приводит агентство Tasnim слова главы ОАЭИ.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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