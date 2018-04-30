Иран надеется на благоразумие Трампа в вопросе ядерной сделки

30 апреля 2018 17:23 (UTC+04:00)

Тегеран надеется, что президент США Дональд Трамп "образумится" и не станет выходить из ядерной сделки, заявил глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает РИА Новости.

Он отметил, что технически Иран в случае выхода США из ядерной сделки способен вернуться к уровню обогащения урана до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Таких возможностей, отметил он, сейчас намного больше. "Это не блеф" — подчеркнул Салехи.

"Надеюсь, что мы никогда не придем к этой ситуации, и господин Трамп и его правительство образумятся и не станут причинять беспокойство и головную боль ни нам, ни другим", — приводит агентство Tasnim слова главы ОАЭИ.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле
США 18:23
Пентагон: США не наносили в ночь на понедельник удары по военным объектам в Сирии
США 17:57
В Иране оценили проект по созданию ядерного двигателя
Политика 17:55
Макрон надеется на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке
Европа 17:21
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 17:07
Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Россия 15:17
Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО
Грузия 12:19
Иран отверг обвинения США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Политика 12:16
США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы
США 11:49
Япония и США договорились продолжить максимальное давление на КНДР для ее денуклеаризации
США 11:22
Иран сократил поставки газа в Турцию
Энергетика 11:16
Британия, Германия и Франция продолжат добиваться отмены пошлин США на сталь и алюминий
Европа 09:43
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 09:20
Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 07:02
Главный врач Белого дома уйдет в отставку
США 06:18
Макрон и Рухани обсудили будущие соглашения по Ирану
Политика 29 апреля 23:01
Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран
Израиль 29 апреля 21:45
В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard
США 29 апреля 21:32