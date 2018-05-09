В МИД Британии заявили о необходимости расширения сделки с Ираном

Любое новое соглашение по Ирану должно обязательно включать Иран, Китай, Россию и страны в регионе, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает РИА Новости

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

"Вчера президент Трамп пообещал работать с нашими союзниками над поиском настоящего, полноценного и долгосрочного решения иранской ядерной угрозы. У меня нет никаких проблем с этой целью, но вопрос в том, как США предлагает этого достичь?", — заявил Джонсон, выступая в среду в парламенте.

"Сейчас, когда администрация Трампа вышла из СВПД, на них лежит ответственность за то, чтобы описать, как именно в Вашингтоне планируют достичь нового согласованного соглашения, отвечающего на наши общие опасения, соглашения, которое обязательно должно включать Иран, Китай и Россию, равно как и страны в регионе. Британия готова поддержать эту задачу, но тем временем мы будем стараться сохранить успехи, достигнутые благодаря СВПД", — отметил министр.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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