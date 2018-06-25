Гутерреш призвал разделять СВПД и вопрос влияния Ирана в регионе

25 июня 2018 21:55 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сохранить соглашение по ядерной программе Ирана и не связывать его с вопросами регионального влияния страны, передает РИА Новости.

"Важно сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД по иранской ядерной программе), который должен оставаться важным элементом мира и безопасности независимо от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", — заявил в понедельник Гутерреш на заседании Совбеза ООН.

В свою очередь постпреды Франции и Великобритании в ходе встречи вновь заявили о приверженности выполнению договоренностей.

"Франция будет продолжать выполнять свои обязательства по соглашению, пока их выполняет Иран", — сказал постпред страны Франсуа Делаттр. Представитель Соединенного Королевства Карен Пирс подчеркнула, что поддерживает "то, что сказал посол Франции по Ирану".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшие недели может выйти из СВПД. По словам Аракчи, Европе нужно работать над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.

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Azernews Newspaper
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