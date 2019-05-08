МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД

Иран не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как сообщил в среду телеканал Al Jazeera, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Тегеран "не выйдет из совместного договора по ядерной программе, но перестанет выполнять некоторые его пункты, которые Иран взял на себя в добровольном порядке".

Зариф выразил сожаление, что "Европейский союз и мировое сообщество не смогли противостоять давлению США в отношении договора по иранской ядерной программе".

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки. Согласно его данным, заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи объявит о решении Ирана послам пяти стран - участниц СВПД (России, Великобритании, Германии, Китая и Франции), которые будут приглашены для этого в МИД.

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