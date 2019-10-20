Япония и Франция предложат Ирану кредит на $18 млрд при соблюдении ядерной сделки

Япония и Франция предложили план предоставления Ирану кредита в размере 2 трлн иен ($18,4 млрд), если Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Mainichi.

По ее сведениям, гарантии по кредиту будут обеспечены за счет нефти, а использовать выделенную сумму предполагается с целью закупок продовольствия и лекарств. Летом этого года Франция уже предлагала аналогичный план помощи Ирану в размере $15 млрд, однако иранская сторона потребовала увеличить объем займа, чтобы компенсировать потери от ужесточения санкций, отмечает газета.

В результате поддержать инициативу французского правительства и выделить необходимые дополнительные средства решила Япония. В Токио считают, что такая позиция может поспособствовать началу переговоров между Ираном и Вашингтоном по проблеме ядерной сделки. Кроме того, Япония в ближайшее время может отправить два корабля сил самообороны страны в Ормузский пролив для сопровождения гражданских судов. Финансовая поддержка в данном случае призвана сгладить возможную негативную реакцию Ирана на эти действия.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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