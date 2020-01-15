МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

МАГАТЭ в курсе заявлений Ирана о пятом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, агентство продолжает инспекции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.

"Агентство в курсе заявлений, которые сделал Иран о пятом этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказал Даль журналистам.

"МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране. Как и раньше, агентство продолжит информировать государства-члены МАГАТЭ о развитии ситуации", - добавил он.

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