Иран готов к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности

Тегеран готов к переговорам с Евросоюзом по вопросам региональной безопасности, подтвердив намерение остаться в ядерной сделке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Как следует из сообщения на сайте иранского президента, Роухани заявил об этом в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, находящимся с визитом в Тегеране.

"Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности", - сказал Роухани, отметив, что Иран опирается на принцип, при котором "региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона". "Присутствие иностранных сил в Персидском заливе под эгидой коалиции не считаем полезной для региональной безопасности", - отметил Роухани.

Он также коснулся ситуации вокруг ядерной сделки, указав, что Тегеран не стремится к тому, чтобы соглашение перестало существовать, в связи с этим власти Ирана не отказывались от переговоров с Европой по этому вопросу.

В свою очередь глава МИД Нидерландов отметил необходимость диалога по решению вопросов и противоречий, чтобы сохранить ядерную сделку.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.