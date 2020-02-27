Маас призвал Иран незамедлительно вернуться к полному исполнению СВПД

Ядерная программа 27 февраля 2020 00:49 (UTC+04:00)
Маас призвал Иран незамедлительно вернуться к полному исполнению СВПД

Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим механизмом, гарантирующим неполучение Ираном ядерного оружия, Тегеран должен незамедлительно вернуться к его исполнению, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем от Ирана полного выполнения своих обязательств (по СВПД). Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим и единственным потенциальным инструментом, который предотвращает получение Ираном ядерного оружия", - заявил Маас, выступая в Совете безопасности ООН.

Он добавил, что Европа "играет свою партию в его сохранении". "Но Иран должен делать то же самое и вернуться к полному исполнению (обязательств) без промедления", - добавил Маас.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.

В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.

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