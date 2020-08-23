Гросси посетит Иран, чтобы продолжить сотрудничество межлу Ираном и МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Тегеран на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Р.Гросси написал в Твиттере, что в понедельник он отправится в Тегеран, чтобы встретиться с официальными лицами страны.

Иран и Международное агентство по атомной энергии имеют хорошие отношения, и до сих пор в стране было проведено больше всего инспекций инспекторов МАГАТЭ среди стран мира.

Тем не менее, согласно предполагаемым сообщениям, Международное агентство по атомной энергии сделало заявления о незаявленной ядерной деятельности в двух местах в Иране.

В докладе, опубликованном в прошлом месяце, МАГАТЭ признало, что проводит беспрецедентные инспекции заявленных ядерных объектов Ирана, и призвало к инспектированию объектов, на которых в начале 2000-х годов могли проводиться небольшие исследования ядерных материалов.