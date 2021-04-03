Главы МИД Ирана и Франции обсудили заседание совместной комиссии по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонной беседы в субботу обсудили возобновление заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, который состоится 6 апреля в Вене, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время переговоров, французский глава МИД отметил, что Париж приветствует возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. "Я приветствовал предстоящее возобновление в Вене дискуссий по ядерному досье и призвал Иран придерживаться конструктивного подхода в предстоящих обсуждениях, которые позволят определить в ближайшие недели план действий, направленных на полный возврат к соблюдению ядерной сделки", - сообщает пресс-служба МИД Франции.

Он добавил, что "евротройка" в лице Парижа, Берлина и Лондона сыграла конструктивную роль при возобновлении данных переговоров и все участники соглашения, в том числе США, демонстрируют желание вернуться к соблюдению условий СВПД. Франция, подчеркнул Ле Дриан, будет действовать в "прагматичном и требовательном" ключе.

"В контексте, когда все демонстрируют свою готовность вести эти переговоры добросовестно с целью скорейшего достижения соглашения, я призвал Иран воздерживаться от любых дополнительных нарушений его текущих обязательств в ядерной области, которые могут подорвать динамику возобновления дискуссий", - заключил он.