Иран намерен обогащать уран до 60% в мирных целях
Процесс обогащения Ираном урана до 60% будет осуществляться в мирных целях и происходить под надзором МАГАТЭ. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Обогащение до 60% [будет осуществляться] в мирных целях. Все это остается под надзором МАГАТЭ", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Правительство, оппозиция в Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду
Состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
Президент Азербайджана дал весомый ответ на дезинформационную кампанию Армении - помощник Первого вице-президента (ВИДЕО)
В соответствии с международным правом Армения обязана передать Азербайджану карты минных полей - Мэтью Брайза (ВИДЕО)