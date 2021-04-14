Иран намерен обогащать уран до 60% в мирных целях

Процесс обогащения Ираном урана до 60% будет осуществляться в мирных целях и происходить под надзором МАГАТЭ. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обогащение до 60% [будет осуществляться] в мирных целях. Все это остается под надзором МАГАТЭ", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.