В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном
Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене подошло к концу. Принято решение продолжить технические консультации на экспертных встречах, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в начале встречи решительно осудил связанный с аварией в электросети ядерного объекта инцидент в Натанзе, назвав его примером ядерного терроризма и грубым нарушением международного права.
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