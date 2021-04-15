В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном

Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене подошло к концу. Принято решение продолжить технические консультации на экспертных встречах, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в начале встречи решительно осудил связанный с аварией в электросети ядерного объекта инцидент в Натанзе, назвав его примером ядерного терроризма и грубым нарушением международного права.