Аракчи заявил о хорошем прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке

Замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Аббас Аракчи в среду заявил, что есть "очень хороший прогресс" на переговорах по ядерной сделке в Вене, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Сегодня после двух интенсивных недель завершился четвертый раунд переговоров по СВПД. У нас было двух тяжелых недель, и сегодня решили вернуть в столицы для последних консультаций об остальных тем", заявил Аракчи после заседании Совместной комиссии по ядерной сделке.

"Нам удалось продвигаться переговоры в течение последних двух недель, и теперь можно сказать, что мы достигли рамки, основного текста и приложения соглашения. Но пока не завершились переговоры о тексте соглашения, и мы продолжим переговоры о многих пунктах договора", добавил он.

По его словам, некоторые ключевые вопросы до сих пор остаются спорными и не согласованы.

"В целом, я могу сказать, что у нас было очень хороший прогресс (на переговорах), но дело уже не завершено", подчеркнул он, выразив надежду на возобновление переговоров на следующей неделе в Вене.

В среду в Вене состоялось заседание совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки".