Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней

Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на 25-й ежегодной российской конференции инвесторов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение. Но, как говорится, последний шаг - он трудный самый", - сказал он.

Последний раунд переговоров по восстановлению СВПД в Вене может завершиться за несколько дней после его начала, если стороны урегулируют все текущие противоречия, отметил Рябков. "Я достаточно оптимистичен. Я думаю, что процесс займет не месяцы, а несколько недель. Но если все необходимые решения будут приняты, если все будет сделано до следующего раунда венских переговоров, то процесс может закончиться за несколько дней", - указал замминистра.

По словам замглавы МИД РФ, на данный момент у участников переговорного процесса сложилось понимание того, каким образом должен выглядеть окончательный результат. "Дело только за политическими решениями, которые будут приниматься в столицах соответствующих государств. Мы их к этому и призываем. Конечно, многое будет зависеть от США и Ирана. Есть определенные сферы, где США, с нашей точки зрения, надо было бы продемонстрировать большую гибкость, а иранцам надо было бы быть менее амбициозными по некоторым политическим вопросам, не занимать позерскую позицию", - добавил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что после восстановления СВПД "потребуются дополнительные дипломатические усилия". "В общем, если широкими мазками картину попытаться обозначить, восстановление регионального СВПД, то есть снятие большей части санкций США - это еще не конец", - заключил он.