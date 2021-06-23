Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней

Ядерная программа 23 июня 2021 17:05 (UTC+04:00)
Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней

Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на 25-й ежегодной российской конференции инвесторов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение. Но, как говорится, последний шаг - он трудный самый", - сказал он.

Последний раунд переговоров по восстановлению СВПД в Вене может завершиться за несколько дней после его начала, если стороны урегулируют все текущие противоречия, отметил Рябков. "Я достаточно оптимистичен. Я думаю, что процесс займет не месяцы, а несколько недель. Но если все необходимые решения будут приняты, если все будет сделано до следующего раунда венских переговоров, то процесс может закончиться за несколько дней", - указал замминистра.

По словам замглавы МИД РФ, на данный момент у участников переговорного процесса сложилось понимание того, каким образом должен выглядеть окончательный результат. "Дело только за политическими решениями, которые будут приниматься в столицах соответствующих государств. Мы их к этому и призываем. Конечно, многое будет зависеть от США и Ирана. Есть определенные сферы, где США, с нашей точки зрения, надо было бы продемонстрировать большую гибкость, а иранцам надо было бы быть менее амбициозными по некоторым политическим вопросам, не занимать позерскую позицию", - добавил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что после восстановления СВПД "потребуются дополнительные дипломатические усилия". "В общем, если широкими мазками картину попытаться обозначить, восстановление регионального СВПД, то есть снятие большей части санкций США - это еще не конец", - заключил он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Ганц представил проект создания комиссии по вопросу о закупке субмарин
Ганц представил проект создания комиссии по вопросу о закупке субмарин
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 130 зараженных
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 130 зараженных
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы группы специальностей с самым большим конкурсом в вузы Азербайджана в 2021 г Общество 17:20
В 2020 г. общеобразовательные учреждения Азербайджана окончили около 80 тыс. выпускников Общество 17:16
ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти Арабские страны 17:11
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию Политика 17:11
В вузах Азербайджана больше всего мест выделяется I группе специальностей Общество 17:10
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:08
Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней Ядерная программа 17:05
Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю возросла почти на 30% Россия 17:03
Старт глобальной кампании "Мир во имя культуры" – историческое событие – министр Культура 17:01
В Грузии снизился индекс цен производителей промышленных товаров Бизнес 16:53
На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:52
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 человека Общество 16:36
В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни - Мигель Анхель Моратинос Политика 16:31
Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей Политика 16:27
Туркменистан планирует ввести новую таможенную пошлину Бизнес 16:24
Президент Ильхам Алиев: Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство решительности, связанное с реконструкцией города Политика 16:19
Рыночная капитализация Microsoft бьет рекорды Экономика 16:16
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин Политика 16:15
Товарооборот между Азербайджаном и США превысил $200 млн Энергетика 16:09
Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий (ФОТО) ИКТ 16:03
Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла Общество 15:33
Нас заставили за один день перетащить 35 «Камаз»ов строительного кубика – бывший пленный Общество 15:21
Туркменистан установил дипотношения с Нигером Туркменистан 15:20
Ганц представил проект создания комиссии по вопросу о закупке субмарин Израиль 15:17
Армяне заживо сожгли плененного со мной азербайджанца – бывший пленный Общество 15:16
После избиений я перестал видеть – бывший пленный Политика 15:13
Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть – бывший пленный Общество 15:11
Объём перевалки грузов из Ливии через порты Турции достиг почти 2 млн тонн Турция 15:10
ФСБ России в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров Россия 15:10
В Кремле обеспокоены новым очагом напряженности на афганско-таджикской границе Россия 15:07
Узбекистан увеличит число рейсов из Самарканда в Стамбул Транспорт 15:07
Зачем EMINу кресло - путешествие артиста через горы и леса Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 15:04
Песков пообещал, что дефицита вакцин против коронавируса в России не будет Россия 15:03
Ускоренный рост рынка е-коммерции в Азербайджане приведет к развитию новых трендов - минэкономики Бизнес 15:02
S&P обновил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021 г. Финансы 15:01
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор Политика 15:01
Песков заявил, что производитель "Спутника V" в РФ исправил все нарекания со стороны ВОЗ Россия 14:43
Этим летом о той весне… Премьерный показ международного проекта - фильма Вафы Мамедовой (ФОТО) Культура 14:42
Туркменистан и Финляндия заинтересованы в развитии связей в ряде сфер Бизнес 14:40
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии Общество 14:33
Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров Экономика 14:33
МВФ назвал прогноз роста денежной массы в Азербайджане на 2021-22 гг. Финансы 14:25
В Азербайджане предпринимателям выплачены субсидии на сумму около 50 млн манатов Экономика 14:09
Летние каникулы в Баку, или Как проявить талант Культура 13:55
Организован медиатур в турецкую Анталью для азербайджанских журналистов (ФОТО) Политика 13:49
Российская S7 Airlines начнет полеты по маршруту Воронеж - Баку Транспорт 13:48
Рассматривается вопрос строительства на освобожденных территориях Азербайджана новых водоводов Экономика 13:45
Судебный процесс в Баку над армянами, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 30 июня (ФОТО) Политика 13:40
Carlsberg Azerbaijan огласила инвестпланы на 2021-2025 гг Экономика 13:34
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для источников бесперебойного питания Тендеры 13:29
Трехсторонняя рабочая группа продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении – вице-премьер Азербайджана Политика 13:28
В Казахстане обсудят законопроект об «открытом небе» с США Казахстан 13:23
Освобожденное от оккупации село Салахлы Кенгерли Агдамского района (ВИДЕО) Общество 13:14
Потребление электроэнергии производителем криптовалюты в Грузии значительно возросло Энергетика 13:04
В Украине представлено уникальное исследование о творчестве Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 12:59
В Карабахе планируется установка 13 гидрологических станций - вице-премьер Экономика 12:56
Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих Политика 12:53
Водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в 2 млрд кубометров – вице-премьер Экономика 12:47
Внешэкономбанк Туркменистана привлечет услуги по установке системы капельного орошения ИКТ 12:42
Российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан Транспорт 12:40
Эмин Амруллаев посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 12:36
Минэкологии Азербайджана направит около 1 млн манатов на подготовку ТЭО в рамках строительства водохранилища Бизнес 12:36
Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки США 12:28
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам Экономика 12:27
На освобожденных территориях Азербайджана идут масштабные работы - вице-премьер Политика 12:27
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан Энергетика 12:22
Судебный процесс над еще 13 армянскими террористами назначен на 1 июля (ФОТО) Политика 12:21
Азербайджан отказался от льготного кредита ВБ Экономика 12:19
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 130 зараженных Израиль 12:16
Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (ВИДЕО) Политика 12:15
ЕБРР и АБР выделяют $110 млн. для модернизации электросетей в Таджикистане Таджикистан 12:14
Открылся новый регулярный авиарейс Кувейт – Бишкек - Кувейт Кыргызстан 12:12
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики ОАЭ (ВИДЕО) Политика 12:10
Герасимов заявил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3 Россия 12:04
В Азербайджане более 45 тыс. фермерам предоставлены аграрные субсидии Экономика 12:02
Минсельхоз Азербайджана предоставил больше всего вакансий на прошлогодний конкурс по приему на госслужбу Общество 12:00
В Азербайджане стоимость экспортной продукции превысила стоимость импортной Бизнес 11:48
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года Энергетика 11:46
Мировые рынки оказывают положительное влияние на экономику Азербайджана - эксперт Бизнес 11:44
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Энергетика 11:33
Венгрия заинтересована в поддержке развития птицеводства в Узбекистане Узбекистан 11:28
Вице-премьер Азербайджана провел заседание в Агдаме (ФОТО) Общество 11:27
MasterCard развивает электронную коммерцию в Азербайджане Экономика 11:24
Липкая паутина наркомании… - Лала Умуд предупреждает (ФОТО) Культура 11:13
В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс Кыргызстан 11:08
В Грузии повысился индекс цен производителей промышленной продукции Бизнес 11:08
Суд над еще одним наемником, воевавшим в Карабахе, назначен на 30 июня (ФОТО) Политика 11:07
SOCAR назвала планируемый объем транспортировки нефти по Баку-Новороссийск Энергетика 11:00
Австрия планирует направить торговую миссию в Грузию - министерство Бизнес 10:45
Какие преимущества у сервера? ИКТ 10:42
В Агджебеди стартовала летняя школа для уроженцев Лачина - Trend TV Общество 10:37
Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в Карабахе – Путин Политика 10:36
Индекс импортных цен в Грузии в мае вырос Бизнес 10:33
В Азербайджане после собеседования на вакантные должности в госорганах назначены более 700 кандидатов Общество 10:26
МИД Австрии: Ядерная сделка не имеет лучшей альтернативы Ядерная программа 10:25
В Баку отметили 100-летие Джахангира Джахангирова Культура 10:20
Азербайджан и ЕС определяют приоритеты сотрудничества в ИТ-сфере - посол Экономика 10:17
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 10:09
Израиль импортировал из Азербайджана свыше 600 тыс. тонн нефти Энергетика 09:53
Все новости