Блинкен: США обеспокоены отсутствием временного соглашения между Ираном и МАГАТЭ

Соединенные Штаты считают, что отсутствие временной договоренности между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о проверках ядерных объектов исламской республики является серьезным препятствием для возобновления ядерной сделки. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Париже на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, руководитель американской дипломатии отметил, что этому мешает, в частности, отсутствие соглашения между Тегераном и МАГАТЭ. Срок временной договоренности о проверках, действовавшей с января нынешнего года, истек в четверг, а о его продлении пока условиться не удалось. "Мы сообщили Ирану о нашей серьезной обеспокоенности по этому поводу", - сказал Блинкен.

В то же время он выразил надежду на то, что "существенные разногласия", сохраняющиеся между сторонами, будут урегулированы в ходе следующих раундов переговоров, продолжающихся в Вене.

В свою очередь Ле Дриан заявил, что Франция и другие страны "ожидают от иранских властей последних сложных решений, которые позволят возродить ядерную сделку 2015 года".