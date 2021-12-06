МИД Ирана заявил о готовности к переговорам по ядерной сделке, которые принесут результат

Ядерная программа 6 декабря 2021 23:52 (UTC+04:00)
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам по ядерной сделке, которые принесут результат

Тегеран готов к результативным переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене и решительно настроен на их успешный итог. Об этом говорится в статье главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, опубликованной в газете "Коммерсантъ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран, несмотря на отсутствие выполнения обязательств Западом по СВПД, ради демонстрации доброй воли и с конечной целью снятия односторонних и незаконных санкций сейчас вновь готова к результативным переговорам с "4+1" (РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия - прим. ТАСС) для достижения хорошей договоренности. Иран обладает доброй волей и решительно настроен на успех переговоров", - отметил иранский министр.

По его словам, нынешняя ситуация вокруг иранской ядерной сделки возникла из-за действий Вашингтона, который на протяжении последних четырех лет "не жалел усилий для уничтожения СВПД". "Иран же делал все, что было в его силах, чтобы эта договоренность оставалась живой", - подчеркнул Абдоллахиан.

"В ходе предыдущих шести раундов переговоров Ирану стало ясно: США так и не осознали, что без снятия всех санкций, введенных против иранского народа в период после выхода Вашингтона из ядерной сделки, нет пути для возвращения в СВПД", - добавил глава МИД Ирана. Он также напомнил, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН требует от всех стран-участниц поддерживать СВПД "и избегать действий, которые могли бы нанести ему вред".

Требования по сделке

Иран настроен на достижение договоренностей на переговорах в Вене по восстановлению ядерной сделки, но не приемлет требований, выходящих за данную тематику, говорится в статье ведомства.

"Иран решительно настроен на достижение хорошей договоренности в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю, однако Тегеран не приемлет требований, выходящих за рамки СВПД. Иран не будет вести переговоры по темам, выходящим за СВПД", - подчеркнул министр.

Окно переговоров

США и европейская тройка - Великобритания, Германия, Франция - должны осознать, что время на переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) ограничено, говорится в статье.

"Нынешнее окно переговоров не будет открытым вечно. США и три европейских государства должны это осознать. Исламская Республика Иран нацелена на продолжение активных дипломатических усилий по отмене незаконных американских санкций, но в то же время она обладает эффективным инструментарием по нейтрализации их эффекта и Программой устойчивого экономического развития страны", - отметил иранский министр.

По его словам, иранская сторона верит в то, что успех на переговорах по ядерной сделке в Вене "возможен и достижим", но для этого требуется политическая воля. "Несмотря на необязательность Запада в выполнении своих обещаний и отсутствие доверия к подходу и неконструктивной политике Белого дома, Иран нацелен на то, чтобы в ходе переговоров в Вене достичь хорошей, устойчивой и эффективно верифицируемой договоренности в области отмены санкций", - говорится в статье.

Абдоллахиан подчеркнул, что представители Ирана готовы приложить все усилия для успеха на переговорах в Вене. "Я и мои коллеги также намерены активно поддерживать нашу делегацию и ее главу [замглавы МИД Ирана] доктора Али Багери, имеющего большой опыт переговоров по данной тематике", - указал министр.

Он назвал западные санкции против Ирана "незаконными и антигуманными" и добавил, что они не заставят Тегеран отказаться от "всестороннего развития страны в областях промышленности, торговли, мореплавания, космоса, обороны, науки и технологий". "Несомненно, насколько Тегеран обязан не отходить от своей мирной ядерной программы, настолько Тегеран обязан сохранять и защищать достижения ученых и свою мирную ядерную промышленность", - заключил глава МИД Ирана.

Возвращение в сделку США

Тегеран не считает возможным обсуждать возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, если Вашингтон не гарантирует ему долгосрочный характер договоренностей, отмечается в статье главы МИД.

"Вопрос о гарантиях для нас крайне важен. Иран не считает возможным всерьез обсуждать вопрос о возвращении США в СВПД, если ему не будут предоставлены гарантии того, что горький опыт прошлого не повторится. Вашингтон должен гарантировать долгосрочный характер договоренностей", - говорится в статье.

Глава МИД Ирана добавил, что при отсутствии таких гарантий невозможно эффективное сотрудничество Тегерана с экономическими партнерами, ведь те не смогут быть уверены в отсутствии рисков, подобных тем, что возникли в 2018 году, когда США объявили о выходе из сделки.

По словам Абдоллахиана, Иран прекратит все действия, идущие вразрез с СВПД, если с Тегерана будут сняты все санкции. "Основная цель переговоров в Вене должна заключаться в полном и эффективном выполнении СВПД, а также в нормализации торговых связей и устойчивого экономического сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Разумеется, для возвращения в СВПД Иран в полной мере должен стать бенефициаром отмены всех санкций", - говорится в статье.

О ситуации вокруг СВПД

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице прошли в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.

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