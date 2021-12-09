В Иране считают, что проведение переговоров в Вене говорит о желании снизить напряженность

Факт проведения переговоров в Вене свидетельствует о желании всех сторон снизить напряженность. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на венских переговорах, слова которого приводит агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тот факт, что стороны ведут переговоры, говорит о том, что все они хотят сократить разрыв [по переговорным позициям]", - сказал он. По словам дипломата, в ходе встречи "Тегеран подчеркнул, что продолжит придерживаться диалога, основанного на собственных взглядах, которые были озвучены ранее".

Ранее завершилась очередная встреча в рамках седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США, который начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, встреча была "короткой и конструктивной".

2 декабря Багери заявил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.