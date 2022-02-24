Достижение соглашения по иранской ядерной сделке близко - Госдеп

Ядерная программа 24 февраля 2022 03:01 (UTC+04:00)
Достижение соглашения по иранской ядерной сделке близко - Госдеп

Достижение соглашения по иранской ядерной сделке близко, но ряд сложных тем остается открытым. Об этом заявил в среду на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы достигли значительного прогресса. Мы близки к возможному заключению сделки, но в то же время остается открытым целый ряд непростых вопросов", - указал представитель Госдепа.

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