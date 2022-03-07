Реализация Дополнительного протокола станет частью возможной иранской ядерной сделки - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что если ядерная сделка с Ираном будет достигнута в Вене, выполнение Дополнительного протокола станет частью соглашения, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

На вопрос, получил ли он заверения Ирана в том, что инспекторы МАГАТЭ смогут обновить камеры наблюдения и другие объекты в этом месяце, Гросси на пресс-конференции в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сказал: «Я не думаю, что не будет проблем в этом плане».

Гросси отметил, что находится в постоянном контакте с Ираном.

«Наша работа заключается в проверке того, что Иран говорит о своей деятельности», - заявил он.

В связи с этим генеральный директор МАГАТЭ заявил, что вопросы гарантий не имеют ничего общего с ядерной сделкой и другими соглашениями. «Это два параллельных вопроса, и Иран, независимо от ядерной сделки и любого другого соглашения с любой другой страной, должен соблюдать соглашения о гарантиях, и это их обязанность», - пояснил он.

Гросси также заявил, что если между Ираном в Вене будет достигнуто ядерное соглашение, реализация Дополнительного протокола станет частью этого соглашения, так как оно уже было частью ядерной сделки, и если это соглашение возродится, он станет его частью.