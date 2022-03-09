Франция считает, что соглашение по ядерной сделке с Ираном "очень близко"

Стороны переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе близки к соглашению, однако этот процесс не следует затягивать. Об этом заявило во вторник Министерство иностранных дел Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень близки к соглашению. Очень важно, чтобы оно был заключено, пока еще есть время, особенно до того, как прогресс в развитии [ядерной] программы лишит СВПД смысла в контексте нераспространения ядерного оружия", - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Франции.

Во французском МИД выразили обеспокоенность в связи с тем, что дальнейшие задержки в переговорах могут создать угрозу для достижения соглашения. Вместе с Лондоном и Берлином Париж призывает все остальные стороны "ответственно подойти к делу и принять решения, необходимые для заключения этого соглашения".

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в формате видеоконференции коснулись темы восстановления СВПД по иранской ядерной программе. Подробности этого разговора пресс-служба Елисейского дворца не сообщила.