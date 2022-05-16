Рябков заявил, что результат по иранской ядерной сделке может быть достигнут очень быстро

Документ для возвращения к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы находится в высокой степени готовности, остающиеся проблемы носят политический характер. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас документ в высокой степени готовности к принятию. И проблемы остающиеся - политические, они не связаны с доработкой текста. Все, что требуется с точки зрения дошлифовки самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней", - сказал Рябков.

Текст подготовленного документа для возвращения к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе вполне устраивает Москву, ничего "докручивать" в нем не нужно, заявил Рябков.

"Как неоднократно отмечалось, Россия работала на результат, и с точки зрения обеспечения наших интересов, в том числе в преломлении к мирному атомно-энергетическому сотрудничеству с Ираном, имеющийся текст вполне нас устраивает, ничего "докручивать" там, с нашей точки зрения, не нужно", - сказал высокопоставленный дипломат.

Результат по иранской ядерной сделке может быть достигнут очень быстро, Москва бы это приветствовала.