В МАГАТЭ заявили о согласовании ядерных аспектов возрождения атомной сделки с Ираном

Ядерные аспекты о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе почти согласованы. Об этом сообщил в среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал Гросси, в настоящее время ведутся два параллельных процесса в отношении иранской атомной программы, одним из которых является "попытка возродить СВПД". "Это долгий процесс, который продолжается более года и который сейчас, по всей видимости, проходит через большие трудности из-за вещей, которые по большей степени не связаны с ядерными вопросами. Я думаю, что ядерные аспекты соглашения почти финализированы, но по-прежнему есть сомнения", - отметил Гросси на круглом столе в ответ на просьбу проинформировать о развитии событий вокруг атомной программы Ирана.

По словам Гросси, второй процесс заключается в наблюдении МАГАТЭ за выполнением атомной программы Ирана в соответствии с СВПД. Он отметил, что иранская атомная программа за последние годы стала очень крупной и амбициозной, дошла до обогащения урана, близкого к оружейному уровню, развития новых центрифуг, производства металлического урана, нерешенными также остаются многие спорные вопросы по нахождению частиц урана на незаявленных объектах в Иране.

"Это порождает большое количество вопросов, - подчеркнул Гросси. - <...> Мы находимся на очень сложной точке в настоящее время".