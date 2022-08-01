В Иране заявили, что у страны есть технические возможности создать ядерное оружие

Тегеран имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако такая задача не стоит на повестке властей. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке", - цитирует его агентство Фарс. Глава ОАЭИ отметил, что обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований.

По словам Эслами, "между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев". "Все наши действия [по развитию ядерной программы] осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ", - указал он.

22 июля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная программа Ирана значительно продвинулась с 2015 года. По его словам, ни одна страна, не имеющая военных разработок, не обогащает уран до 60%, как это делает иранская сторона. Однако Гросси добавил, что постепенный отказ Тегерана от взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки еще не означает, что Иран занимается созданием ядерного оружия.