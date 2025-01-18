Ядерная энергетика – одно из важных направлений сотрудничества Ирана и России - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Ядерная энергетика – одно из важных направлений сотрудничества Ирана и России.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил местным СМИ вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мохаммед Эслами.

По его словам, примером сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики является строительство и ввод в эксплуатацию АЭС "Бушер". В настоящее время эта станция успешно функционирует.

Эслами добавил, что строительство блоков 2 и 3 АЭС "Бушер" осуществляется в рамках контрактов по развитию АЭС.

Отметим, что 1-й блок иранской АЭС "Бушер" начал работу в 2011 году. В 2013 году эксплуатация блока была передана компанией "Росатом" иранской компании. За 10 лет производство электроэнергии на АЭС "Бушер" составило более 65 миллиардов киловатт-часов.

Добавим, что строительство блоков 2 и 3 АЭС "Бушер" началось в 2017 году. Каждый из них сможет производить 1057 мегаватт электроэнергии. Ввод в эксплуатацию этих двух блоков позволит сэкономить 10 миллионов баррелей сырой нефти или 1,6 миллиарда кубометров газа в год и предотвратить выброс 7 миллионов тонн загрязняющих газов в окружающую среду.

Сообщается, что в настоящее время строительные работы на блоках 2 и 3 АЭС Бушер завершены на 17 процентов.

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