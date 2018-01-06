СБ ООН завершил закрытые предварительные консультации по Ирану

6 января 2018 00:16 (UTC+04:00)

Совет безопасности ООН провел закрытые предварительные консультации, после которых начал заседание по ситуации в Иране, передает РИА Новости.

Открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее по российской инициативе прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы".

Накануне встречи постпред США Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию.

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