Россия создает в Иране центр по послепродажному обслуживанию техники ПВО

12 марта 2018 12:34 (UTC+04:00)

Россия создает в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО), заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас [там] делаем специальный сервисный центр", — сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

Он отметил, что направление ВТС по созданию российских сервисных центров "будет обязательно развиваться".

РФ в 2016 году поставила Ирану по ранее заключенному контракту оборонительную зенитную ракетную систему С-300.

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