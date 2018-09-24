Министр обороны Ирана: теракт в Ахвазе не изменит политический курс Тегерана

Теракт в Ахвазе не сможет изменить реализацию политического курса Ирана. Об этом в понедельник сообщил министр обороны страны Амир Хатами.

"Этот глупый и бесчеловечный шаг не изменит решимость Тегерана придерживаться своего политического курса", - цитирует агентство Tasnim слова Хатами. Министр отметил, что "террористов ожидает месть со стороны Ирана".

22 сентября во время военного парада в городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство".

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