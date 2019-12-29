ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем

Заместитель командующего армии Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что начавшиеся 27 декабря морские учения Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" станут не последними проведенными тремя странами совместно. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте иранских ВС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы [Иран, РФ и КНР] найдем способ проводить маневры и в дальнейшем", - заявил он, однако подчеркнул, что речи о создании коалиции трех стран не идет.

Сайяри также предупредил другие страны об опасности вмешательства в российско-иранско-китайские учения. "Любые суда и летательные аппараты, оказавшиеся в районе проведения маневров, будут сбиты", - сказал он.

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