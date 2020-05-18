Али Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию
Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там находится нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся. Они должны покинуть [эти страны], и их, без сомнения, заставят это сделать.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на иранские СМИ, заявил в воскресенье духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи.
По его словам, "несмотря на огромные средства, которые на протяжении многих лет американцы выделяли, чтобы создать положительные образ, сегодня США - страну и режим - ненавидит значительная часть мира".
Напомним, что ограниченный контингент ВС США находится на территории Сирии с 2015 года. В Ираке американские войска выполняют различные задачи с начала вооруженного конфликта в 2003 году.
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