Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

Политика 31 мая 2020 16:59 (UTC+04:00)
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

Иранские власти решили не отправлять бортовые самописцы сбитого по ошибке в январе пассажирского самолета в Украину. Об этом сообщает в воскресенье агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняет, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.

12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы на Украине или во Франции.

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