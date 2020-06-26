Иран выразил обеспокоенность по поводу нарушения США и Францией своих обязательств по СВПД

Посол и постоянный представитель Ирана в международных организациях в Вене Казем Гарибабади выразил глубокую обеспокоенность недавними усилиями США и Франции по нарушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«К сожалению, спустя более двух десятилетий после того, как договор был ратифицирован, достижение его главной цели - прекращение разработки и развития ядерного оружия - стало более недостижимым», - сказал он.

Он посетовал, что международное сообщество недавно стало свидетелем деструктивного подхода к договорам о ядерном разоружении и нераспространении со стороны некоторых ядерных государств, добавив, что «модернизация и испытания ядерного оружия и ДНЯО - это краеугольный камень ядерного разоружения, а режим угрожает нераспространению, а также международному миру и безопасности».

«Недавний запуск межконтинентальных баллистических ракет, способных нести несколько ядерных боеголовок (M51) французской подводной лодкой 12 июня 2020 года, несовместим с международными обязательствами Парижа», - добавил он.