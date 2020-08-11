Иран призвал ССАГПЗ не следовать за США
Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези призвал совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) не следовать за США, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
9 августа совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар направил письмо в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран.
"Обеспечение безопасности и интересов народов региона зависит от укрепления доверия и сотрудничества внутри региона", - написал Ваези в своем Twitter.
"ССАГПЗ не должен следовать за США, незаконное присутствие которых в регионе не принесло ничего, кроме нестабильности и отсутствия безопасности", - добавил он.