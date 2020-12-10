Иран включил в санкционный список посла США в Йемене

Иран включил посла США в Йемене Кристофера Хензеля в санкционный список после того, как американская администрация ввела санкции в отношении представителя Ирана в Сане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщили в МИД Ирана.

"Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением о роли Хензеля в гуманитарном кризисе в Йемене. Его имя было включено в санкционный список Ирана", говорится в сообщении иранского МИД.

"В Заявлении внешнеполитического ведомства Ирана о роли посла США в Йемене в руководстве гражданской войной, убийстве невинных и угнетенных людей, поставки оружия, финансовая и политическая поддержка коалиции агрессоров, продолжение жестоких и бесчеловечных санкций против народа и участие в зловещем сценарии распада Йемена, а также деструктивные действия, направленные на прекращение политического урегулирования йеменского кризиса и, таким образом, продолжение гуманитарной катастрофы, были названы величайшей трагедией века. Его имя было включено в санкционный список Ирана ", говорится в заявлении.