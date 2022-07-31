На границе Ирана с Афганистаном произошел вооруженный инцидент

БАКУ /Trend/ - В воскресенье днем между пограничниками Ирана и Афганистана на границе двух стран ​​произошел вооруженный инцидент.

Как передает Trend, об этом сообщил ИРНА один из местных чиновников.

По его словам, афганские силы пытались перейти иранскую границу в районе Гирменд в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Потерь со стороны Ирана в вооруженном инциденте нет.

Некоторые афганские СМИ сообщили, что один человек был убит и один человек ранен со стороны Афганистана в результате вооруженного инцидента с применением тяжелой артиллерии.