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Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Политика Материалы 2 августа 2022 12:13 (UTC +04:00)
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

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Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует отправиться в Нью-Йорк в сентябре для участия в Генассамблее ООН. Об этом заявил во вторник официальный представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предварительно этот вопрос внесен в программу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите Раиси в Нью-Йорк. Слова Джахроми приводит агентство ИСНА.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября. В прошлом году Раиси заявил, что не приедет в Нью-Йорк из-за ситуации с коронавирусом, и выступил на мероприятии по видеосвязи. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

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