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В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США

Политика Материалы 21 августа 2023 14:52 (UTC +04:00)
В Иране заявили, что не ведут прямых переговоров с США

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран не взаимодействует с Соединенными Штатами в рамках прямых переговоров и не планирует организовывать такие встречи в будущем, сообщает Trend.

"Информация о возможной встрече между официальными представителями Ирана и США во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН не соответствует действительности. Иран не проводит прямых переговоров с Соединенными Штатами и не имеет планов это делать, будь то в ходе Генеральной Ассамблеи или в другом месте", - сказал он.

Канани Чафи подчеркнул, что диалог между двумя странами ограничивается непрямыми контактами, в ходе которых обсуждаются вопросы, такие как обмен заключенными и разблокировка иранских активов.

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