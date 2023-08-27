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Глава МИД Ирана обсудил последние события в регионе с премьером Катара

Политика Материалы 27 августа 2023 13:03 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана обсудил последние события в регионе с премьером Катара

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом и премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани состоялся телефонный разговор.

Как передает Trend, стороны обсудили последние события в регионе и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана поблагодарил правительство Катара за позитивную роль страны как на региональном, так и на международном уровнях, и высоко оценил конструктивную роль Катара в освобождении замороженных активов Ирана.

Премьер-министр и глава МИД Катара выразил удовлетворение дружественными отношениями Ирана с Катаром. Он также подчеркнул важность продолжения консультаций между двумя сторонами.

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