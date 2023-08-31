Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

Премьер Сирии получил приглашение посетить Тегеран

Политика Материалы 31 августа 2023 02:15 (UTC +04:00)
Премьер Сирии получил приглашение посетить Тегеран

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел в среду вечером встречу в Дамаске с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Ирана, в ходе данной встречи Хосейн Амир Абдоллахиан передал премьер-министру Сирии приглашение от первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера совершить поездку в Тегеран для участия в 15-м заседании Высшей комиссии двух стран.

Он также отметил важность проведения этой встречи для расширения отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость укрепления братских связей.

Министр иностранных дел Ирана назвал предыдущую встречу президентов двух стран в Дамаске и подписанные между двумя странами соглашения свидетельством высокой воли и решимости Тегерана и Дамаска во всестороннем развитии отношений между двумя странами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости