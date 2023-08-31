Премьер Сирии получил приглашение посетить Тегеран

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел в среду вечером встречу в Дамаске с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Ирана, в ходе данной встречи Хосейн Амир Абдоллахиан передал премьер-министру Сирии приглашение от первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера совершить поездку в Тегеран для участия в 15-м заседании Высшей комиссии двух стран.

Он также отметил важность проведения этой встречи для расширения отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость укрепления братских связей.

Министр иностранных дел Ирана назвал предыдущую встречу президентов двух стран в Дамаске и подписанные между двумя странами соглашения свидетельством высокой воли и решимости Тегерана и Дамаска во всестороннем развитии отношений между двумя странами.