Глава МИД Ирана посетит Ливан

БАКУ/Trend/ – Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан сегодня посетит Ливан.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили иранские СМИ.

Отмечается, что в рамках визита будет обсуждаться ситуация на ливано-израильской границе, а также военный конфликт между Израилем и ХАМАС.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".