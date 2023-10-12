Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

Глава МИД Ирана посетит Ливан

Политика Материалы 12 октября 2023 12:17 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана посетит Ливан

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ/Trend/ – Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан сегодня посетит Ливан.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили иранские СМИ.

Отмечается, что в рамках визита будет обсуждаться ситуация на ливано-израильской границе, а также военный конфликт между Израилем и ХАМАС.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости