Иран пригрозил Израилю более суровым ответом

БАКУ /Trend/ - Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

В постоянном представительстве заявили, что военные действия Ирана были ответом на нападение Израиля на дипломатическое представительство в Дамаске.

"Дело можно считать завершенным. Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым. Это конфликт между Ираном и преступным израильским режимом, от которого США должны держаться подальше", - говорится в заявлении.